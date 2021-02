Sembra essersi concluso sul calciomercato il colpo in uscita per il club di Serie A. L’attaccante è pronto a lasciare l’Italia per ritornare in patria. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa e le ultime novità

Nicolas Schiappacasse è pronto a lasciare l’Italia e tornare in patria. E’ fatta ormai per l’accordo con il Penarol. L’affare è stato annunciato nelle ultime ore direttamente dal presidente del club uruguaiano, Ignacio Ruglio all’emittente Sport 890.

L’accordo definitivo per l’affare in uscita è stato raggiunto la scorsa notte; nelle prossime ore il Sassuolo dovrebbe dare anche l’ok formale. Schiappacasse ha totalizzato due presenze in neroverde, dopo essere arrivato lo scorso settembre dall’Atletico Madrid a titolo definitivo. Ora il ritorno in Uruguay dopo cinque anni dall’avventura al River Plate di Montevideo.