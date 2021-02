Milan e Roma a rappresentare l’Italia agli ottavi di finale di Europa League: ecco chi affronteranno nel prossimo turno

Milan e Roma hanno raggiunto gli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre continueranno a rappresentare l’Italia nella competizione europea, grazie al superamento del turno precedente rispettivamente Stella Rossa e Sporting Braga. Amara eliminazione, invece, per il Napoli, nonostante la vittoria al ritorno per 2-1 contro il Granada. Risultato che non è bastato agli azzurri a evitare l’uscita dalla Coppa in virtù della sconfitta rimediata all’andata fuori casa per 2-0. Sono stati effettuati, inoltre, i sorteggi degli ottavi di finale. Ai rossoneri è capitata, probabilmente, la squadra più forte del torneo, ossia il Manchester United. Poteva andare meglio anche a Fonseca, che affronterà la sua ex squadra Shakhtar Donetsk in uno scontro che si prospetta sulla carta tutt’altro che semplice.

Di seguito il quadro completo dei sorteggi:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villareal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Glasgow Rangers

Granada-Molde