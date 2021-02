Domenica l’Inter affronterà il Genoa a San Siro, ma domani la consueta conferenza stampa non si farà: ecco il motivo

Inter-Genoa sarà il prossimo match in programma a San Siro per i nerazzurri. Domenica la squadra interista vincendo potrà sperare in un passo falso del Milan nel big match contro la Roma per allungare in classifica. Nel frattempo domani Antonio Conte non si presenterà nella conferenza stampa, poiché è stata annullata. La conferenza era in programma per domani, ma a causa di alcuni casi di Covid all’interno della dirigenza la società interista ha l’ha annullata, poiché si entra in isolamento fiduciario.