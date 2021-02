Dzeko si è sottoposto ad esami strumentali in seguito all’infortunio rimediato contro il Braga: si prospetta un lungo stop importante

Brutta notizia in casa Roma. Nella partita di Europa League andata in scena ieri all’Olimpico contro lo Sporting Braga, Dzeko è stato costretto ad abbondonare il terreno di gioco al minuto 67 per via di un infortunio alla coscia sinistra. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, nella giornata odierna il bosniaco è stato sottoposto agli esami strumentali per verificare l’entità dell’accaduto. Test che hanno confermato le iniziali preoccupazioni: è stata, infatti, riscontrata una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Il centravanti, quindi, salterà sicuramente il big match contro il Milan e le sfide contro Fiorentina e Genoa. A rischio anche la partita d’andata di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, in attesa di ulteriori aggiornamenti.