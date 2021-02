L’Inter ha ritrovato un buon Ivan Perisic che però in estate ad un anno dalla scadenza potrebbe rappresentare la chiave giusta per portare a Conte un vice Lukaku dalla Germania

L’Inter ha messo la freccia in campionato staccando i rivali del Milan nella corsa scudetto di ben 4 punti dopo la vittoria nel derby della scorsa settimana. Un successo importante che ha messo nuovamente in luce il talento di Ivan Perisic. L’esterno croato dopo tante difficoltà sembra diventato la prima scelta di Antonio Conte per la corsia mancina, adattandosi ad un ruolo non propriamente suo per caratteristiche. Fiducia ritrovata per l’ex Bayern, rimasto in nerazzurro per mancanza di offerte soddisfacenti sia in estate che a gennaio. Intanto Perisic si è rimesso in luce e una sua vecchia squadra potrebbe anche riaccoglierlo volentieri. Al contempo l’Inter cerca una punta e le cose potrebbero coincidere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, scambio per Weghorst: sul piatto il grande ex Perisic

L’Inter va a caccia di un vice Lukaku e lo stesso Perisic potrebbe diventare la chiave. Nel mirino nerazzurro potrebbe entrare Wout Weghorst centravanti olandese classe 1992 che sta vivendo un vero e proprio exploit quest’anno col Wolfsburg. Ben 19 reti stagionali in 29 presenze per l’attaccante dei biancoverdi che visto anche il suo possente fisico da 197 cm sarebbe utilissimo anche a partita in corso per risolvere quelle gare bloccate nel punteggio che possono capitare nell’arco di una stagione.

Il valore di Weghorst sta però lievitando fino anche a toccare i 30 milioni di euro, motivo per cui l’Inter potrebbe pensare ad uno scambio con lo stesso Perisic, grande ex del Wolfsburg che ha sempre fatto benissimo in Germania, esaltando le sue qualità in Bundesliga. Si tratterebbe nel caso di uno scambio con conguaglio a favore dei tedeschi con i nerazzurri che in compenso, un anno dalla scadenza contrattuale, potrebbe mettere a bilancio la cessione del croato liberandosi anche dello stipendio da 5 milioni di euro. Weghorst dal canto suo ha un accordo in scadenza 2023 e potrebbe lasciare il Wolfsburg dopo averlo portato in Champions League a suon di gol. Per i biancoverdi il ritorno del grande ex Perisic potrebbe rappresentare un’arma in più anche in termini di esperienza da giocare nella massima competizione europea.