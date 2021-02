Il Chelsea è pronto a regalarsi un campione: il presidente Abramovich dà il via libera all’operazione e beffa le big europee, Juventus compresa

La Juventus sogna il grande colpo di mercato da regalare ai tifosi. La Vecchia Signora – ancora alle prese con le incertezze riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo – ha messo nella lista dei desideri alcuni campioni destinati a scrivere la storia del calcio. Il presidente Agnelli deve però guardarsi dalla concorrenza estera, ed in particolar modo dal Chelsea, con il patron Abramovich pronto ad aprire il portafoglio per un bomber.

Calciomercato Chelsea, Abramovich prova il colpo

I nomi saliti alla ribalta nelle ultime settimane sono quelli di Kylian Mbappè ed Erling Haaland: mentre il primo gioca già in un top club, il secondo è in rosa al Borussia Dortmund e può essere acquistato da una delle grandi per fargli compiere il definitivo – e forse ultimo – salto della sua già brillante carriera. Classe 2000, il norvegese ha un contratto in scadenza nel 2024 ed una clausola rescissoria – utilizzabile dal 2022 – di 75 milioni.

Il giocatore piace alla Juventus, ma anche a Barcellona e alle due squadre di Manchester. A battere la concorrenza, però, potrebbe essere il Chelsea, pronto ad investire sull’attaccante prima della nascita della clausola. Il patron Abramovich – secondo quanto riporta ‘donbalon.com’ – è deciso a mettere sul piatto 100-150 milioni per avere già da quest’estate Haland e costruire una rosa che possa ambire ad ogni titolo in Inghilterra ed in Europa.

Calciomercato Juventus, beffa Haaland dal Chelsea

Quest’offerta spiazzerebbe la concorrenza, che non potrebbe far altro che lasciare il giocatore al Chelsea. Haaland sta stupendo tutti: 27 gol in 25 partite giocate in stagione, addirittura otto in 5 di Champions League. L’affare, però, non è chiuso, ed i ‘Blues’ – prima di festeggiare – dovranno convincere il norvegese a sposare il loro progetto. Il suo arrivo farebbe da ciliegina sulla torta ad una rosa destinata a scrivere le pagine della storia.

La Juventus resterebbe così a bocca asciutta, con Haaland seguito già in passato prima del suo passaggio dal Salisburgo al Borussia Dortmund. I bianconeri non vogliono farselo sfuggire una seconda volta, ma a queste cifre sarà difficile tenere testa alle ambizioni di Abramovich e del suo Chelsea.