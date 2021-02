La Juventus potrebbe perdere un talento per il centrocampo in sede di calciomercato: sul giocatore c’è una squadra della Premier

La Juventus non segue solo grandi nomi in sede di calciomercato. I bianconeri, infatti, monitoravano anche un giovane profilo attualmente nella Liga. Si tratta di un prezioso talento, che interessava ai bianconeri anche e soprattutto nell’ottica dello svecchiamento della rosa. È, inoltre, un centrocampista, zona di campo in cui la ‘Vecchia Signora’ ha probabilmente maggior bisogno di intervenire. Il giocatore, però, pare allontanarsi dalla Serie A in favore della Premier League.

Calciomercato Juventus, niente Kang-In Lee: va al Newcastle

Il calciatore in questione è Kang-In Lee, giovane prospetto in forza al Valencia. I bianconeri, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, pare siano stati superati nella corsa al sudcoreano dal Newcastle. Il club inglese, infatti, starebbe preparando un’offerta da 30 milioni di euro per il 20enne, che in questa stagione sta regalando numerose prestazioni da incorniciare ed è uno dei pezzi chiave della squadra allenata da Javi Garcia. Situazione da monitorare, con Kang-In Lee che vede la Premier nel suo futuro.