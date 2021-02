La Juventus pensa ad un possibile scambio di giocatori con il Tottenham: Mourinho vuole il brasiliano, ci sono i margini per una plusvalenza

La Juventus è concentrata sul campo, ma anche sul mercato. La dirigenza è consapevole che in estate ci sarà da rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirlo. Il club proverà ad intervenire in tutti i ruoli e già pianifica alcune mosse sia in entrata che in uscita. L’ultima idea arriva dalla Premier League, dove José Mourinho avrebbe messo gli occhi su un giocatore bianconero.

Calciomercato Juventus, interesse Mourinho per un brasiliano

Il Tottenham sta vivendo una stagione da protagonista: arrivato agli ottavi di Europa League – affronterà la Dinamo Zagabria – ma nono in Premier, il club di Londra pensa già al mercato. Il tecnico Mourinho potrebbe rinnovare il reparto offensivo e l’ultimo nome finito sulla lista del portoghese è quello di Douglas Costa. Il brasiliano – attualmente infortunato – è in prestito dalla Juventus al Bayern Monaco, ma in estate farà ritorno alla base.

Protagonista di un gol e un assist in 11 presenze in Bundesliga, Douglas Costa non ha lasciato il segno in Baviera ed è stato superato nelle gerarchie da giocatori come Coman e Gnabry. Il brasiliano tornerà alla Juventus, ma non per restare: l’esterno piace molto al Tottenham e da qui l’idea di un possibile scambio di giocatori. Douglas Costa è valutato 20-22 milioni e potrebbe andare a Londra con Lucas Moura destinato invece a venire in Italia.

Calciomercato Juventus, obiettivo Lucas Moura

Il trequartista – in scadenza nel 2024 con gli ‘Spurs’ ha una valutazione di circa 28-30 milioni, ma è un profilo che piace alla dirigenza bianconera. Abituato a giocare e ad essere decisivo anche in Champions League, Moura ha collezionato otto gol e cinque assist in 36 presenze stagionali. Juventus e Tottenham potrebbero dar vita ad uno scambio quasi alla pari tra Lucas Moura e Douglas Costa, con una plusvalenza minima per i londinesi di circa 5-6 milioni.

Moura – che ha avuto un passato anche al Psg – si metterebbe volentieri alla prova nel campionato italiano e la Juventus si libererebbe di un giocatore – Douglas Costa – ormai fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo. L’idea è nell’aria e chissà che in estate non possa diventare realtà.