Calciomercato, il Milan punta Isco | Intreccio con il talento

Il Milan è alla finestra per un affare decisamente interessante sul calciomercato che potrebbe essere messo in piedi con il Real Madrid. I rossoneri vanno a caccia del trequartista: ecco tutte le ultime novità a riguardo

Il Milan ha tutta l’intenzione di tornare in carreggiata in campionato dopo le sconfitte contro Spezia e Inter e in generale alla luce del netto calo delle prestazioni evidenziato nell’ultimo periodo. I rossoneri non vogliono diminuire le loro ambizioni per questa stagione e vanno a caccia di punti importanti per smuovere la classifica verso l’alto. E’ per questo che già contro la Roma, i milanesi vogliono trovare tre punti essenziali.

Sullo sfondo, però, la dirigenza continua a pensare ai rinnovi di contratto e anche alle possibili trattative sul calciomercato. In tal senso, occorrerà prestare grande attenzione a ciò che potrebbe succedere in Spagna e in particolare nel Real Madrid. I Blancos, infatti, stanno cercando di recuperare Isco dopo una prima parte di stagione in cui ha visto pochissimo il campo. Ora il trequartista spagnolo prova a scalare le gerarchie di Zinedine Zidane e già contro l’Atalanta ha dato prova delle sue grandi qualità. Lo scenario sul calciomercato, però, appare chiaro in vista dei prossimi mesi.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Milan, critiche per Romagnoli | “Ecco la soluzione per la difesa”

Calciomercato Milan, Isco lascia il Real Madrid: rossoneri in fila

Nonostante di recente stia tornando in auge, il futuro di Isco con la maglia del Real Madrid appare segnato: dopo i tanti rumors di gennaio, il trequartista dovrebbe lasciare i Blancos in estate. Con Zidane ha trovato pochissimo spazio e il suo futuro con il tecnico in panchina pare ormai segnato.

La dirigenza, intanto, sembra avere tutta l’intenzione di rinforzare la trequarti con un profilo di assoluta qualità. Come riporta ‘Milan Live’, il profilo di Isco potrebbe seriamente tornare di moda per i rossoneri la prossima estate. La società dovrà sedersi al tavolo con il Real Madrid per discutere il futuro di Brahim Diaz. Il talentuoso trequartista è arrivato in prestito al Milan la scorsa estate. Un intreccio in cui potrebbe rientrare proprio Isco: vedremo se lo scenario si concretizzerà nel prossimo futuro.