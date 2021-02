Suggestiva idea in casa Napoli: nell’ipotesi di un incredibile ritorno di Maurizio Sarri potrebbe seguirlo un brasiliano ex Juventus

Continuano le indiscrezioni su un possibile romantico di Maurizio Sarri al Napoli. La sua avventura in azzurro ha lasciato un ricordo indelebile in tutti i tifosi che sognano di riabbracciarlo. Il destino di Gattuso è ormai segnato e l’eliminazione di ieri dall’Europa League rende inevitabile il suo addio a fine stagione. Sono diverse le idee di De Laurentiis e certamente quella di Sarri è una suggestione molto allettante.

Su Sarri c’è anche l’ipotesi della Premier League dove il Leeds sembra essere una delle candidate, soprattutto se non verrà trovato l’accordo per il rinnovo di Marcelo Bielsa. Attualmente non c’è nessuna trattativa in ballo per Sarri, né con i club di Premier né tantomeno con il Napoli. Qualora, però, dovesse arrivare il clamoroso ritorno dell’ex Chelsea e Juventus in Campania, potrebbero intrecciarsi scenari di mercato.

Calciomercato Napoli, Douglas Costa con Sarri | Suggestione di mercato

Sarri apprezza da diverso tempo Douglas Costa: il brasiliano è di proprietà della Juventus e il suo cartellino peserà a bilancio per una cifra di 16 milioni. E’ questa la cifra che chiedono i bianconeri per liberarsi del cartellino dell’attuale esterno del Bayern Monaco. Il giocatore è appunto stimato da Sarri, avendolo avuto alla Juventus, anche se in poche occasioni a causa degli innumerevoli infortuni che hanno condizionato il suo percorso in bianconero.

Potrebbe quindi aprirsi una clamorosa suggestione Douglas Costa per il Napoli, in coppia con Sarri. La richiesta dei bianconeri non è eccessiva, ma il problema principale sta nell’ingaggio del brasiliano che percepisce 6 milioni all’anno. Una cifra troppo alta per le possibilità del club partenopeo che dovrebbe cercare di abbassare le pretese del calciatore. Un’idea difficile da intraprendere ma che accende l’entusiasmo dei tifosi, e poi, si sa, durante il calciomercato tutto può succedere.