Non è un momento facile per il mondo Inter: c’è l’annuncio di due nuove positività riguardanti la Primavera e la squadra femminile

Non arrivano buone notizie nel mondo Inter a causa del Covid. Dopo i cinque casi che hanno coinvolto alcuni dirigenti, sono state comunicate altre due positività. La società infatti ha annunciato che sono stati contagiati anche Gaetano Oristanio della formazione Primavera ed Eva Bartonova della compagine femminile.

Chiaramente Oristanio non sarà a disposizione per la gara contro l’Empoli e Bartonova non giocherà contro l’Hellas Verona: entrambe le sfide sono previste quest’oggi.