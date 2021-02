Il Verona, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la positività al Coronavirus di un membro della prima squadra: salterà il match con la Juventus

Imprevisto dell’ultim’ora in casa Verona. La società scaligera – attraverso una nota ufficiale – ha reso nota la positività al Coronavirus di un membro del gruppo squadra. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, a poche ore dal match di Serie A contro la Juventus, in programma sabato 27 febbraio alle ore 20:45. La gara non è a rischio rinvio, ma il positivo non farà parte della sfida.

Verona, positivo al Coronavirus prima della Juventus

Come si legge nella nota ufficiale pubblicata dal Verona, “in seguito ai test diagnostici effettuati si comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ – prosegue il comunicato – “seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big non rinnova | I bianconeri ci provano

L’identità del positivo non è stata resa nota per motivi di privacy, ma si tratta di un componente della prima squadra che non potrà prendere parte al match contro la Juventus. Il Verona cerca il terzo risultato utile consecutivo dopo le due sconfitte rimediate contro Roma e Udinese.