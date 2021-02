La Juventus non riesce a conquistare i tre punti nella partita contro il Verona allo Stadio Bentegodi: Ronaldo ancora a segno, pari di Barak

Anticipo di sabato della 24esima giornata di Serie A tra Verona e Juventus che vede i bianconeri non riuscire a portare a casa tre punti fondamentali per il proseguo della stagione. Gli uomini di Pirlo non gestiscono il vantaggio e si fermano sul pari.

Il primo tempo del match è abbastanza spento, con le due squadre che si studiano e creano poche occasioni. L’unico pericolo per Silvestri arriva da Federico Chiesa che dopo uno slalom conclude in porta trovando attento il portiere avversario. La svolta arriva in apertura di ripresa, quando Cristiano Ronaldo sblocca il match finalizzando in rete l’assist splendido di Federico Chiesa. Il pari del Verona arriva però al 78′ quando Barak incorna il pallone di testa e fa 1-1. Occasione sprecata per la Juventus, ma ottimo match del Verona.

Verona-Juventus 1-1, tabellino e classifica aggiornata

TABELLINO

Verona-Juventus 1-1

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: Pandur, Berardi, Udogie, Dawidowicz, Ceccherini, Veloso, Bessa, Tameze, Lazovic, Vieira, Salcedo, Favilli. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Capellini, Dragusin, Frabotta, Rafia, McKennie, Peeters, Fagioli, Di Pardo, Ake, Marques. All. Pirlo

Arbtiro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)

Var: Luca Banti (sezione di Livorno)

Marcatori: 49′ Ronaldo, 78′ Barak

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan 49; Juventus 46; Roma 44; Atalanta e Lazio** 43; Napoli* 40; Sassuolo* 35; Verona 35; Sampdoria 30; Bologna** 28; Genoa 26; Udinese, Fiorentina, Benevento e Spezia** 25; Torino* 20; Cagliari e Parma** 15; Crotone 12

*una partita in meno

**una partita in più