Calciomercato Juventus, carta Douglas Costa | Scambio e Inter ko!

Carta Douglas Costa per la Juventus. Ecco l’ipotesi di scambio per un obiettivo condiviso con l’Inter: cifre e dettagli

Sono mesi decisivi per la Juventus del presente e soprattutto del futuro. Tra campionato e Champions League, infatti, la squadra di Pirlo non può più sbagliare per non compromettere definitivamente la stagione. In caso di doppio fallimento non è affatto da escludere una nuova rivoluzione sul calciomercato: dall’allenatore ai big in bilico, Dybala su tutti, fino agli esuberi. Chi sarà con ogni probabilità di nuovo in partenza in estate è Douglas Costa, che a giugno rientrerà sicuramente dal prestito al Bayern Monaco. Ecco l’ipotesi di scambio per un obiettivo condiviso con l’Inter: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Rinnovo Zaniolo: le ultime tra richiesta e risposta Roma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Chelsea, pronto il colpo dell’anno | Juventus beffata

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Douglas Costa-Emerson Palmieri! Sfida all’Inter

L’esterno brasiliano potrà rappresentare per la Juventus un’importante pedina di scambio nella prossime sessione estiva di calciomercato. In questo senso, un possibile affare potrebbe essere intavolato con il Chelsea per Emerson Palmieri. Come Douglas Costa, il laterale italo-brasiliano è in scadenza nel 2022 e ai margini del progetto di Tuchel. Non è quindi da escludere un possibile scambio alla pari su valutazioni di circa 15-20 milioni di euro che accontenterebbe tutte le parti in causa. Inoltre, il club bianconero metterebbe a segno un importante ‘scippo’ nei confronti dell’Inter, che come la Juve ha l’ex Roma sul taccuino ormai da diverso tempo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mourinho vuole il brasiliano | Scambio con plusvalenza

Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Londra per il possibile scambio alla pari Douglas Costa-Emerson Palmieri. Al momento si tratta comunque solo di ipotesi e suggestioni. Staremo a vedere.