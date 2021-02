Il Real Madrid potrebbe perdere un giocatore importante direzione Premier League: Dybala l’idea per il sostituto

La Juventus ha rimediato un ulteriore risultato negativo contro il Verona nello scontro andato in scena ieri sera. Una partita sicuramente da non sottovalutare, ma sulla carta pienamente fattibile per gli uomini di Pirlo. La squadra, però, ha saputo raccogliere solo un punto, per nulla utile ai fini della classifica. I bianconeri restano momentaneamente terzi a quota 46 punti (con una partita in meno), in attesa di conoscere il risultato del big match tra Roma e Milan. La società, vedendo anche questi stop del gruppo, continua a monitorare temi legati al calciomercato, anche per quanto riguarda il fronte uscite. Un big della ‘Vecchia Signora’ potrebbe, infatti, abbandonare la causa per via di un clamoroso intreccio di trasferimenti.

Calciomercato Juventus, Rodrygo al Liverpool: il Real punta Dybala

Un possibile clamoroso intreccio di mercato potrebbe riguardare la Juventus in vista della prossima sessione estiva. Rodrygo, attaccante che non sta trovando molto spazio al Real Madrid, sarebbe un obiettivo del Liverpool di klopp. La squadra inglese è in crisi dopo aver collezionato un memorabile filotto di trofei e cerca nuovi importanti investimenti per ridare linfa alla squadra. Dal canto suo, i ‘Blancos’, se il brasiliano dovesse fare le valigie direzione Anfield, andrebbe ovviamente alla ricerca di un sostituto di assoluto spessore.

Il profilo giusto potrebbe essere Paulo Dybala, che non sembra essere più centrale nel progetto dei bianconeri. L’argentino, inoltre, è in scadenza nel 2022: le trattative per il rinnovo sono iniziate da tempo, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. La valutazione di mercato di Rodrygo è di circa 45 milioni di euro. L’ex Palermo, invece, si attesta sui 62 milioni: parliamo quindi di ben 107 milioni totali. Ma se il Real decidesse eventualmente di affondare il colpo, avrebbe bisogno di aggiungere anche una parte cash per concludere l’operazione. La vendita del classe 2001, però, potrebbe sicuramente facilitare l’operazione. Situazione da monitorare.