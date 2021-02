La Juventus non vive un buon momento e pensa a una nuova rivoluzione per l’estate: spunta la suggestione che porta il big in panchina

È un momento davvero difficile quello che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi in questi mesi e ora deve rincorrere per provare a non vivere una stagione fallimentare. I bianconeri hanno collezionato la Supercoppa Italiana contro il Napoli a gennaio ma sono molto lontani dalla conquista dello scudetto, visto che ieri è arrivato l ‘ennesimo passo falso contro il Verona che potrebbe portare la ‘Vecchia Signora’ a ben dieci punti di distacco dalla vetta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, carta Douglas Costa | Scambio e Inter ko!

L’Inter infatti non ha più intenzione di fermarsi e vuole sfruttare tutti questi passi falsi della Juventus per prendere il volo in Serie A e interrompere la striscia di nove scudetti consecutivi creata proprio dai bianconeri. Anche in Champions League la compagine allenata da Andrea Pirlo non sta brillando e ha subito la sconfitta per 2-1 nell’andata degli ottavi di finale contro il Porto. Servirà anche nella competizione più importante una rimonta per provare a raddrizzare un’annata che appare molto difficile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo bomber | Scambio in Premier

Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico: suggestione Klopp per il futuro. Con lui anche Firmino

Il neo tecnico Pirlo ha conquistato il primo trofeo dopo pochi mesi, ma sognava sicuramente un percorso diverso fino a questo momento. Le difficoltà sono troppe e non è da escludere anche un addio a fine stagione qualora si dovesse continuare con i risultati altalenanti. La società potrebbe infatti decidere di puntare su allenatori con più esperienza nelle big, visto che nelle ultime due stagioni la scelta di Sarri non ha pagato e fin qui neanche quella di Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio al talento | Assalto dalla Premier

Un pallino del presidente Andrea Agnelli resta sicuramente Jurgen Klopp, che potrebbe anche liberarsi dal Liverpool alla fine di questa stagione. Può essere sicuramente un colpo importante per garantire esperienza far rinascere un gruppo che sembra essersi perso negli ultimi mesi. Il tedesco inoltre potrebbe portare con sé anche Roberto Firmino, che è un elemento fondamentale del suo attacco nel Liverpool.

Si tratta sicuramente di una suggestione, ma la Juventus ci ha spesso abituati a colpi di scena e in estate tutto può succedere qualora Pirlo dovesse chiudere male l’annata.