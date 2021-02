Calciomercato Milan e Roma, idea Sarri | C'è una condizione

Il nome di Maurizio Sarri resta sempre molto chiacchierato in ottica calciomercato. Due big di Serie A potrebbero seriamente pensare al tecnico nel caso in cui non dovessero approdare in Champions League. Ecco i dettagli

Maurizio Sarri resta un nome decisamente affidabile per le big italiane. Dopo aver conquistato lo Scudetto sulla panchina della Juventus, è comunque stato esonerato dal club bianconero che ha deciso di puntare su Andrea Pirlo. Da allora il tecnico ex Napoli e Empoli è alla ricerca di una panchina, con chiara intenzione di approdare nuovamente in una big di prim’ordine. Proprio per questo, nei prossimi mesi, bisognerà prestare particolare attenzione alla situazione di Milan e Roma: ecco il possibile scenario.

Calciomercato Milan e Roma, occhio a Sarri per la panchina: c’è una condizione

Bisogna osservare cosa potrebbe succedere per quanto riguarda la guida tecnica sia in casa Milan che nella Roma. Pioli è stato protagonista di una prima parte di stagione straordinaria, ma ora il calo è evidente, tanto che c’è chi inizia a temere per la qualificazione alla Champions League. Nella Roma, invece, resta da valutare la posizione di Paulo Fonseca. Il tecnico sembrava in forte discussione alcune settimane fa: potrebbe arrivare la separazione dai giallorossi a fine stagione, soprattutto senza Champions.

Insomma, se entrambe le big dovessero fallire l’ingresso nella massima competizione europea, a quel punto il nome di Sarri potrebbe essere quello giusto per tentare di avviare un nuovo progetto tecnico. Vedremo se il doppio scenario si concretizzerà nei prossimi mesi.