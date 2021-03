Il nuovo tecnico del Crotone è Serse Cosmi: arriva in questi minuti l’annuncio tramite social del suo approdo in sede

Il Crotone annuncia l’arrivo di Serse Cosmi in panchina. Infatti questa mattina l’ex tecnico Giovanni Stroppa è stato sollevato dall’incarico. Fatale per lui è la sconfitta di ieri contro il Cagliari, che ha portato i rossoblu a meno otto dalla zona salvezza. Dunque in questi minuti la società calabrese annuncia l’arrivo dell’ex tecnico del Perugia per cercare di raggiungere una difficile salvezza. L’annuncio arriva attraverso un video postato sul canale ufficiale Instagram della società rossoblu, in cui si vedono le immagini dell’arrivo in sede di Cosmi, pronto ad iniziare la sua nuova avventura.