Ancora una rete inviolata per l’Inter anche nella vittoria di ieri a San Siro contro il Genoa. Il terzetto difensivo ha trovato la sua quadra ma la dirigenza pensa anche a rimpolpare l’organico con alternative futuribili

L’Inter di Antonio Conte non si ferma più e porta a casa un’altra vittoria importantissima in chiave scudetto, mantenendo invariato il distacco sul Milan poi vittorioso a Roma. +4 in classifica per i nerazzurri che hanno trovato la quadra sotto tutti i punti di vista, cambiando letteralmente marcia alla propria stagione in questo 2021. In particolare, al di là della straripante forza offensiva dei vari Lukaku e Lautaro, ad impressionare è anche la ritrovata tenuta difensiva, capace di tenere anche ieri inviolata la porta di Handanovic. Il terzetto composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni gira a meraviglia ed è ormai ben amalgamato dopo le difficoltà, soprattutto della passata annata, del centrale slovacco. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, rinforzi in Serie A: Bremer per la difesa a tre

Difesa ora granitica quella dell’Inter che però inizia anche a pensare al futuro, tenendo alta la guardia su eventuali occasioni provenienti anche dalla Serie A. Con un Ranocchia a scadenza di contratto e un Kolarov già molto avanti con l’età ecco che i nerazzurri starebbero già pensando ad un nuovo centrale da inserire in organico per allungare le rotazioni.

L’ultima idea potrebbe portare in casa Torino dove fino alla positività al Covid il brasiliano Bremer si è espresso su alti livelli da centrale della difesa a tre. Proprio la capacità del classe 1997 di giocare in questo sistema di gioco è parecchio apprezzata da Conte e possibile vantaggio tecnico-tattico su altri profili. Il contratto di Bremer è in scadenza 2023 e con una quindicina di milioni di euro potrebbe essere strappato al Toro come alternativa futuribile ai tre titolari. Su di lui è però forte la concorrenza di club di Premier come Liverpool ed Everton.