Calciomercato Milan, addio Rebic | Super scambio con Veretout

Il Milan potrebbe dire addio ad Ante Rebic, che ha segnato contro la Roma ieri sera: suggestione scambio con Veretout

Ieri sera è andata in scena all’Olimpico di Roma la sfida tra la squadra di Fonseca e il Milan. Vittoria per gli uomini di Stefano Pioli per 1-2, con Rebic che ha segnato il gol decisivo dopo il momentaneo 0-1 di Kessie e il pari di Veretout. Altro scontro diretto perso per l’allenatore portoghese, che con le big in Serie A ha collezionato pochissimi punti. La classifica, infatti, la Roma l’ha costruita vincendo contro quasi tutte le squadre ‘medio-piccole’. I rossoneri, comunque, hanno comunque potuto osservare da vicino -ancora una volta- la prestazione di Jordan Veretout.

Il centrocampista francese ieri ha segnato il decimo gol in campionato. Protagonista di una grande stagione, è sempre più al centro del progetto della Roma. Tuttavia, i giallorossi devono far fronte ai club interessati a Veretout e uno di questi potrebbe essere il Milan, che proporrebbe uno scambio proprio con Rebic, match winner di ieri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tre riscatti nella lista | 130 milioni!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, fallimento Champions | Si punta su Sarri

Milan e Roma, scambio Rebic-Veretout e rebus attaccante

Jordan Veretout potrebbe essere il dopo Bennacer, che ha attirato su di sé gli interessi di parecchi top club. L’eventuale scambio con Rebic porterebbe un attaccante di assoluto livello in casa Roma, che ancora deve stabilire cosa ‘farà da grande’. Edin Dzeko è stato in procinto di lasciare il club per parecchie volte, ma poi è sempre rimasto. Lo stesso Borja Mayoral potrebbe non restare in caso di addio di Paulo Fonseca, interrompendo il prestito biennale con il Real Madrid.

Un giro di milioni davvero molto alto. Il Milan valuta Ismael Bennacer sui 50 milioni di euro, per le sue doti tecniche e la sua età. Mentre Veretout e Rebic sono valutati sui 35 milioni entrambi. Uno scambio che dunque si concretizzerebbe alla pari, qualora -come detto in precedenza- il centrocampista rossonero andasse via. Il croato rinforzerebbe un attacco con poche certezze, quello della Roma, mentre Veretout formerebbe una ‘diga’ niente male insieme a Kessie tra i rossoneri.