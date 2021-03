La Juventus di Fabio Paratici, nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe puntare su un colpo a sorpresa a centrocampo dal Boca Juniors in stile Bentancur: si tratta del profilo di Agustin Almendra, interno argentino classe 2000 degli Xeneizes, più volte accostato a diversi club di Serie A, fra i quali spiccano: Inter, Napoli e Roma. Le ultime sul calciomercato della Juventus



La Juventus di Fabio Paratici si prepara ad affrontare la prossima finestra estiva di calciomercato. I bianconeri, reduci dal pareggio esterno in casa del Verona di Ivan Juric, stasera affronteranno lo Spezia di Vincenzo Italiano che, soltanto poche settimane fa, ha regolato al Picco il Milan di Stefano Pioli. Una sfida quindi, non del tutto scontata per la Vecchia Signora che, però, sta già progettando i prossimi movimenti in vista della stagione 2021/2022.

I primi rinforzi per la squadra attualmente allenata da Andrea Pirlo dovranno arrivare a centrocampo dove, la Juventus nelle ultime uscite, ha mostrato lacune importanti aumentando i dubbi e le riflessioni su diversi elementi della rosa, da Rabiot a Ramsey. Resta più salda invece, nonostante qualche prestazione opaca, la posizione di Rodrigo Bentancur, giocatore uruguaiano arrivato dal Boca Juniors e cresciuto molto negli ultimi anni in bianconero.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tre riscatti in lista | 130 milioni!

Calciomercato Juventus, idea Almendra | I dettagli

Proprio dal Boca Juniors potrebbe arrivare un altro giovane a centrocampo per la Juventus di Pirlo e Paratici. Stiamo parlando del profilo di Agustin Almendra, centrocampista centrale degli Xeneizes, in scadenza di contratto con il club argentino nel 2022. L’originario di Solano ha una valutazione di circa 5 milioni di euro e, negli ultimi mesi, è stato accostato a diversi club di Serie A fra i quali spiccano Inter, Roma e Napoli.

Nella stagione che si è da poco conclusa in Argentina, Almendra è sceso in campo in 6 occasioni con la maglia del Boca Juniors collezionando una rete. Il centrocampista del club allenato da Miguel Angel Russo è però giovanissimo, classe 2000.