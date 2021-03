Calciomercato Juventus, Ronaldo dice addio | Vuole la Champions

Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione: lo avrebbe già comunicato al suo agente Mendes

La Juventus sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi. La squadra di Andrea Pirlo non riesce ad avere continuità in campionato e ciò ha portato l’Inter a prendere il largo nella lotta scudetto. E’ anche vero che i bianconeri hanno vinto la Supercoppa contro il Napoli e conquistato la finale di Coppa Italia con l’Atalanta, ma è chiaro che gli obiettivi sono comunque più ‘ambiziosi’. Nella testa dei dirigenti della Juve c’è sempre l’idea di trionfare in Serie A e in Europa, con la vittoria della Champions League che manca da diversi anni.

La sfida d’andata degli ottavi di finale con il Porto si è conclusa 2-1 e la Juventus ha fornito una delle peggiori prestazioni della stagione. Ma il gol di Federico Chiesa ha messo in una situazione non proprio sfavorevole i bianconeri, che al ritorno potranno vincere anche 1-0. Chiaramente le cose non stanno andando per il verso giusto, anche perché i portoghesi sulla carta sono inferiori.

Juventus, Ronaldo vuole andar via: c’è il Manchester United

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Cristiano Ronaldo non è felice alla Juventus e del momento che sta vivendo. L’asso portoghese avrebbe intenzione di lasciare il club bianconero e lo avrebbe anche comunicato al suo agente Jorge Mendes. La squadra di Andrea Pirlo ha la qualificazione alla prossima Champions ancora a rischio, visto che il gruppetto delle squadre qualificate alla Champions è molto folto.

Ma l’idea di CR7 è quella di vincere la Champions League proprio come ha fatto col Real Madrid e col Manchester United in passato. La prossima estate, infatti, potrebbe proprio tornare a vestire la maglia dei Red Devils e appendere in Premier gli scarpini al chiodo. Il progetto di Solskjaer sembra essere molto forte, e Ronaldo si troverebbe a giocare con Bruno Fernandes e Rashford