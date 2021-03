Un giocatore del Real Madrid potrebbe dire addio a fine stagione in sede di calciomercato: possibile occasione per il Milan

Il Milan è in ripresa in Serie A. Dopo le brutte sconfitte contro Spezia e – soprattutto – Inter, i rossoneri hanno portato a casa un’importantissima vittoria nel big match contro la Roma, ottenendo nuovamente i 3 punti grazie al 2-1 in trasferta all’Olimpico. Risultato che ha permesso ai milanesi di distaccare ulteriormente la Juventus in classifica e rimanere attaccanti alla scia dei cugini. Arrivata anche, seppur a stento, la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, ma grande sfortuna nei sorteggi che hanno assegnato alla squadra di Pioli il gruppo probabilmente più forte della competizione europea, ossia il Manchester United. Nel frattempo, Maldini e la dirigenza pensano anche alla prossima stagione in sede di calciomercato. In particolare, potrebbero approfittare un’eventuale occasione dalla Spagna per potenziare il proprio reparto offensivo.

Calciomercato Milan, occasione Vazquez dal Real Madrid

Stagione che, nonostante qualche scivolone di troppo nell’ultimo periodo, sta regalando grandi soddisfazioni agli uomini di Pioli. La squadra è ancora in corsa sia per l’Europa League, sia per lo scudetto e il ritorno in Champions League nella prossima stagione sembra sempre più probabile. L’ultimo risultato esterno contro la Roma dimostra come il gruppo sia forte e abbia la mentalità giusta per proseguire al meglio il cammino.

La società, però, non si accontenta e cerca di prepararsi al meglio per gli impegni futuri in sede di calciomercato. I rossoneri cercano rinforzi importanti per alzare ulteriormente l’asticella e potrebbero sfruttare una possibile occasione dalla Spagna per aggiungere un elemento importante al reparto offensivo. Secondo quanto riportato da ‘Cadena COPE’, Lucas Vazquez pare si allontani dal Real Madrid. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2021 e percepisce, attualmente, 3,5 milioni di euro di stipendio. I ‘Blancos’ hanno offerto la stessa cifra al calciatore per il suo rinnovo, ma l’ex Espanyol (scontento della proposta) avrebbe già deciso di non accettare e cercare altre opportunità.

Il 29enne è stato già accostato al Milan e, nelle ultime settimane, anche Manchester United, Tottenham e persino Atletico Madrid si sono interessate al suo profilo. Vista l’opportunità di aggiungere questa rilevante pedina a parametro zero, la società lombarda potrebbe decidere di tentare l’affondo nei prossimi mesi provando ad anticipare la concorrenza. Occasione in attacco per il Milan.