Brutta notizia per Pirlo che perde il suo difensore nel riscaldamento poco prima del calcio d’inizio di Juventus-Spezia

Brutta notizia per Andrea Pirlo che perde uno dei suoi giocatori nel riscaldamento della partita di questa sera contro lo Spezia. La notizia arriva da Sky Sport, dalle parole di Giovanni Guardalà: “de Ligt ha lasciato il riscaldamento, aveva preso una botta a Verona contro l’Hellas. Nel riscaldamento soffriva il dolore, ha scosso la testa vicino a Pirlo ed è tornato negli spogliatoi. Frabotta si sta allenando con gli altri 9 di movimento”.

Un’altra perdita piuttosto rilevante per i bianconeri che oggi non possono sbagliare se vogliono rimanere aggrappati alla possibilità di rientrare nella lotta scudetto. Bisognerà capire l’entità del problema del difensore olandese, soprattutto in vista della Champions League.