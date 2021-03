La partita tra Lazio e Torino, prevista oggi alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, non si giocherà per problemi legati al Covid

La Lazio è scesa in campo, ma il Torino no. Quindi, come era successo a ottobre tra Juventus e Napoli, quando i partenopei non era partiti per arrivare in Piemonte, la gara non si è giocata. I granata rischiano la sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione, che potrebbe essere ribaltato dalla sentenza del giudice sportivo che potrebbe riproporre quanto successo tra bianconeri e azzurri, e far rigiocare la partita.

Dopo la decisione della Lega di Serie A di non rinviare la partita, infatti, la squadra biancoceleste guidata da Simone Inzaghi, si è comunque presentata allo stadio Olimpico di Roma. A differenza del Torino che, dopo il rinvio della partita contro il Sassuolo lo scorso turno, non ha potuto usufruire del secondo bonus, nonostante la Asl territoriale abbia messo in quarantena i granata fino alla mezzanotte odierna per i casi di Covid presenti in squadra.

Lazio-Torino, la gara non si gioca | Le parole di Tare e Cairo

Quando era arrivata la decisione della Lega Serie A, ai microfoni dell’Adnkronos, aveva parlato il presidente del Torino, Urbano Cairo, che non aveva voluto commentare la scelta fatta: “Si commenta da sola, non si difende il campionato non prendendo atto della realtà oggettiva“.

A fargli da eco, il ds della Lazio, Igli Tare, che a Sky Sport ha dichiarato: “Noi abbiamo rispettato il regolamento, lasciamo tutto in mano agli organi competenti. Avrei voluto giocarla, ma il campionato va rispettato“.