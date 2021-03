Pep Guardiola può ripartire presto alla carica per un big dell’Inter di Antonio Conte dopo che il talento del Manchester City ha di fatto chiuso con il Barcellona. Ecco i dettagli

Con l’amaro in bocca, l’altro ieri Pep Guardiola ha confermato quanto ormai circolava da mesi. Ovvero che Eric Garcia farà ritorno al Barcellona, ma a costo zero dato che il suo contratto col Manchester City scade a giugno: “Andrà al Barça, che non prende certo giocatori a caso. Lo prende perché è un top player – le parole in conferenza stampa del tecnico dei ‘Citizens’, virtualmente già vincitori della Premier League dato il +12 sui cugini dello United – Nelle ultime due partite non è stato convocato, mi si è spezzato il cuore. Non se lo merita. Per me Eric è come un figlio – ha sottolineato il catalano – L’anno scorso, dopo il lockdown, è stato il nostro miglior difensore, non ha mai commesso un errore”.

Calciomercato Inter, Guardiola ci riprova tre anni dopo: doppia offerta per Skriniar

Per sostituire il classe 2001 spagnolo, Guardiola potrebbe optare per Milan Skriniar. Stimato da tempo dall’ex tecnico dei blaugrana, slovacco è tornato su livelli altissimi dopo che nello scorso calciomercato estivo è stato a lungo in procinto di lasciare l’Inter. Che ora non ha certo intenzione di privarsene, anche se le vicende societarie e gli annessi problemi di natura economica fanno sì che nessun calciatore – specie i big, ovvero quelli che hanno più mercato – possa essere ritenuto intoccabile. Per alcuni non lo è Lukaku, figurarsi Skriniar per il quale il City potrebbe mettere sul piatto una doppia offerta: la prima da 30-35 milioni di euro cash più il cartellino del laterale ucraino Zinchenko, seguito qualche annetto fa dalla dirigenza interista; la seconda, invece, prevederebbe uno scambio secco e alla pari, sui 55 milioni con il centrale mancino francese Laporte.

Curiosità su quest’ultimo, che ha uno stipendio di circa 7 milioni: Guardiola lo fece comprare nel gennaio di tre anni fa per 65 milioni di euro, in pratica la cifra della clausola presente allora nel contratto tra il classe ’94 e l’Athletic, dopo che il club nerazzurro aveva respinto una proposta simile degli stessi ‘Citizens’ proprio per Skriniar, all’epoca giunto a Milano via Sampdoria da appena sei mesi.

