Gianluca Frabotta, terzino sinistro della Juventus di Andrea Pirlo, non ha convinto nel match di ieri dell’Allianz Stadium contro lo Spezia di Vincenzo Italiano ed ora aumentano i dubbi sul suo futuro in bianconero viste le prestazioni non particolarmente di alto livello: le ultime sul calciomercato della Vecchia Signora



La Juventus ha ripreso la sua marcia contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Dopo 60 minuti di sofferenza, i bianconeri di Andrea Pirlo hanno sbloccato il risultato grazie alla rete di Alvaro Morata poi bissata dal gol di Federico Chiesa seguito dall’acuto di Cristiano Ronaldo che, con questa marcatura, ha raggiunto Pelè per gol segnati in gare ufficiali in carriera. La Vecchia Signora è quindi ripartita, ma restano molti i dubbi per la squadra costruita da Fabio Paratici, a partire dal centrocampo, sempre troppo compassato, passando per la difesa dove, in particolare sulle fasce, sono diverse le delusioni per i bianconeri.

Fra questi spicca il nome di Gianluca Frabotta, terzino sinistro cresciuto nella Juventus che, all’inizio della stagione, sembrava in grado di poter dare molte certezze ad Andrea Pirlo ed al suo staff. Col passare delle partite però, le garanzie sono venute meno e, anche in occasione della vittoria di ieri contro lo Spezia di Italiano, Frabotta si è reso protagonista di una prestazione decisamente opaca che potrebbe cambiare il suo futuro anche in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Frabotta in bilico | I dettagli

Il futuro di Gianluca Frabotta potrebbe dunque essere in prestito e lontano dalla Juventus. Il giocatore bianconero, classe 1999, ha finora collezionato nel campionato italiano di Serie A 14 presenze fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.

Frabotta è in scadenza nel 2023 ed ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 3 milioni di euro. Il quasi 22enne della Juventus è un giocatore decisamente duttile e può essere schierato, oltre che da terzino sinistro, anche al centro della difesa o come tornante, sempre di sinistra, a centrocampo.