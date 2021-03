La Juventus continua a monitorare senza sosta il fronte calciomercato per acquisti di qualità in vista della prossima stagione: maxi-scambio

Saranno settimane decisive in ottica calciomercato. Tutto dipenderà anche dai risultati che collezionerà la Juventus tra Serie A e Champions League. Per Andrea Pirlo è tornato il sorriso anche grazie alle reti di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo: un secco tre a zero contro lo Spezia per preparare al meglio la super sfida di campionato contro la Lazio. E, proprio in casa biancoceleste, gli occhi sono puntati per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore bresciano.

Calciomercato Juventus, Luis Alberto nel mirino: scambio possibile

Luis Alberto potrebbe essere l’acquisto top della Juventus in vista della prossima stagione con un’idea suggestiva con una valutazione intorno ai 40-50 milioni di euro. E, in questo modo, il club bianconero avrebbe possibilità di inserire anche Daniele Rugani, attualmente in prestito al Cagliari, e un paio di giovani promettenti come Nicolò Fagioli per abbassare le pretese.

La Juventus continua così a monitorare il fronte calciomercato per immettere qualità al centrocampo della Juventus, che sta soffrendo tanto in questa parte di stagione. Il sogno resta Luis Alberto, che è da sempre uno dei migliori con la maglia biancoceleste della Lazio.