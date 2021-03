Calciomercato Juventus, Sarri al Napoli | "Perderebbe dei soldi!"

Arrivano le parole del tifoso della Juventus e giornalista Claudio Pea su Daniele Orsato e su Maurizio Sarri

Le parole di Daniele Orsato, arbitro della Serie A, ai microfoni di ’90° minuto’ hanno inevitabilmente generato discussione. Argomento principale, manco a dirlo, la mancata espulsione di Miralem Pjanic in Inter-Juventus di qualche anno fa, per un fallo su Rafinha. Il direttore di gara della sezione di Schio ha affermato che la sua è stata una decisione sbagliata e che la vicinanza gli ha impedito di valutare l’azione come se fosse in tv. A tal proposito, è intervenuto Claudio Pea, giornalista e tifoso della Juventus.

Pea ha parlato ai microfoni di ‘Radio Amore Campania‘ di Orsato: “Io sono prevenuto su di lui. E’ di Schio ed è un buon tifoso del Milan. In Veneto lo sanno tutti“. E’ stato questo il pensiero espresso del giornalista e tifoso della Juve sul direttore di gara.

Juventus, Sarri al Napoli è difficile

Il Napoli non ha ancora deciso il suo prossimo allenatore e verosimilmente, Gennaro Gattuso lascerà il club partenopeo a fine stagione, anche con la qualificazione in Champions. De Laurentiis non sa ancora a chi affidare la panchina e il sogno sembra essere Maurizio Sarri. Dopo un fantastico triennio in azzurro, è approdato al Chelsea dove ha vinto l’Europa League e successivamente alla Juventus, dove ha vinto il campionato la scorsa stagione.

L’allenatore è ancora sotto contratto con la Juve dopo l’esonero dell’estate scorsa, e qualora decidesse di tornare al Napoli, perderebbe dei soldi. Lo spiega Claudio Pea: “Le percentuali di Sarri al Napoli sono bassissime, se tornasse perderebbe 2,5 milioni di euro dalla Juventus. Non credo sia un’ipotesi fattibile“. Insomma, resta da capire cosa succederà nei prossimi mesi e che progetto ha intenzione di presentare Aurelio De Laurentiis.