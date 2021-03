La Juventus non vive un buon momento e si inizia già a pensare alla rivoluzione per giugno: c’è il big per la panchina

È una stagione difficile quella che sta vivendo la Juventus, che dopo più di metà campionato non ha ancora trovato le certezze che sperava di avere da subito. I bianconeri infatti hanno effettuato una rivoluzione la scorsa estate per rialzarsi e cancellare le prestazioni negative con Sarri in panchina, ma fin qui sembrerebbe esserci stato un passo indietro. La compagine allenata da Andrea Pirlo infatti è indietro in campionato e deve sperare in una rimonta quasi miracolosa per trovare lo scudetto.

Dopo nove anni consecutivi sul tetto d’Italia, infatti, ora è davvero alto il rischio di non ritrovare la vetta della classifica a fine anno. Mancano ancora poco meno di tre mesi ma il distacco dall’Inter è piuttosto ampio, visto che i nerazzurri sono al momento sette punti sopra i bianconeri. C’è bisogno di un rendimento importante e di alcuni passi falsi dei nerazzurri per provare a riprendere il primo posto. È comunque una situazione anomala per i bianconeri, che negli ultimi anni non si erano mai trovati così distanti dal titolo nel mese di marzo. Anche in Champions League c’è da rimontare dopo aver perso 2-1 nell’andata degli ottavi di finale contro il Porto.

Calciomercato Juventus, Zidane può liberarsi dal Real Madrid già a giugno

L’esperimento Andrea Pirlo dunque non sta ancora portando i frutti sperati dalla società, ma il club è ancora in corsa in ogni competizione e per questo bisogna vedere l’evolversi della situazione per fare valutazioni più dettagliate. Chiaro che se le cose dovessero continuare in questa maniera, le strade del tecnico e dei bianconeri potrebbero separarsi già al termine di questa stagione.

Il destino della ‘Vecchia Signora’ però potrebbe incrociarsi con quello di un big, ovvero Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il francese sembrerebbe essere sempre più lontano dal Real Madrid sia per i risultati raggiunti nell’ultimo periodo che per la gestione di alcuni calciatori. Un addio a giugno dunque gli permetterebbe di raggiungere Torino e allenare la Juventus, squadra con cui i rapporti sono già ottimi.

Per rimpiazzarlo il club ‘Blancos’ a sua volta potrebbe pensare ad Andrea Agnelli, così come riportato dal portale iberico.