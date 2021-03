Juventus-Napoli, c’è la data del recupero | UFFICIALE

La Lega Serie A ha deciso il recupero della partita tra Juventus e Napoli, in programma il 4 ottobre all’Allian Stadium: sarà il 17 marzo

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A annuncia il recupero della partita tra Juventus e Napoli, valevole per la terza giornata di andata del massimo campionato. “Si comunica che la gara di Serie A Tim tra Juventus – Napoli, valevole per la 3° giornata di andata e non disputata in data 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle 18:45“, si legge nel comunicato.