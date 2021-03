Il Milan ospita l’Udinese per provare ad accorciare le distanze dall’Inter che giocherà domani sera. Ecco le formazioni ufficiali

Il Milan scende in campo alle 20:45 a San Siro contro l’Udinese per andare temporaneamente a -1 dall’Inter e mettere il fiato sul collo ai nerazzurri. Di fronte una squadra in salute che viene da una vittoria molto pesante nello scontro diretto con la Fiorentina e vuole dare continuità ai due risultati utili consecutivi.

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali

Il Milan arriva dalla pesante e convincente vittoria all’Olimpico contro la Roma ma dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Recupera invece Ante Rebic dopo un problema muscolare che sta vivendo un momento di forma strepitosa e prenderà le redini dell’attacco al posto dello svedese. Torna titolare Alessio Romagnoli al centro della difesa dopo diverse indiscrezioni di mercato. Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Brahim Diaz, Castillejo, Leao, Rebic

UDINESE(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Nestorovski