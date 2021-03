A breve in campo Sassuolo e Napoli per l’anticipo del mercoledì di Serie A: ecco le scelte di De Zerbi e Gattuso

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio della gara tra Sassuolo e Napoli che aprirà il mercoledì di Serie A al Mapei Stadium. Una partita che ha il sapore di uno scontro diretto per l’Europa, anche se il Napoli con la vittoria ai danni del Benevento ha allungato di 8 punti sui neroverdi, portandosi ad una sola lunghezza di distanza dalla Roma. Gattuso ha ritrovato Mertens che è tornato al gol e oggi punterà ancora su di lui.

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

Il Sassuolo non ha disputato l’ultima partita col Torino e l’ultimo pareggio con il Bologna ha rallentato il percorso della squadra di De Zerbi che comunque rimane in orbita Europa a pari punti con l’Hellas Verona di Juric. Il tecnico bresciano punta sulla fantasia in attacco. Ecco le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo+

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Zielinski, Insigne, Politano; Mertens