Il Napoli non riesce a vincere a Sassuolo e si ferma sul 3-3: nel post partita arriva la reazione scomposta di Lorenzo Insigne

Termina in un pareggio spettacolare la partita tra Sassuolo e Napoli, con un 3-3 pieno di gol ed emozioni fino all’ultimo secondo. Dopo essere andati sotto per due volte i partenopei riescono a rimontare grazie al rigore di Insigne al 90′. Ma proprio nel recupero arriva il pareggio di Caputo su rigore. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, tra i tanti malumori nella squadra di Gattuso, ad avere una reazione scomposta è il capitano Loranzo Insigne che si sarebbe lasciato andare al commento: “Che squadra di m…”. Il tecnico del Napoli prova a calmare gli animi, ma la rabbia e la delusione restano per un’altra occasione di portare a casa i tre punti sfumata in malo modo.