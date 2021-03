Calciomercato Inter, tre big a rischio cessione | Cifre e dettagli

L’Inter si divide tra le questioni di campo e quelle relative il calciomercato. I nerazzurri potrebbero subire l’assalto a tre dei massimi gioielli presenti in rosa: ecco tutte le ultime novità a riguardo

L’Inter continua la sua corsa allo scudetto in campionato. La Beneamata ha come chiaro obiettivo il titolo in questa stagione, ma inizia anche a programmare il calciomercato, in modo da farsi trovare pronta nella prossima estate. Il rendimento di alcuni dei gioielli nerazzurri in rosa potrà attrarre sicuramente diverse big sul calciomercato, ansiose di accaparrarsi calciatori che sono cresciuti molto negli ultimi mesi agli ordini di Antonio Conte.

La Beneamata, in partenza ha tutta l’intenzione di tenere i suoi gioielli, ma potrebbe valutare le offerte di fronte a cifre veramente considerevoli. Numeri che potrebbero essere raggiunti nel prossimo calciomercato, a maggior ragione se il rendimento di alcuni degli uomini di Conte dovesse continuare a questi livelli. Tra i calciatori maggiormente rappresentativi della rosa c’è certamente Romelu Lukaku. Il belga è arrivato ai suoi massimi livelli in carriera con Antonio Conte, trovando gol e sembrando a tratti devastante. Sul calciatore potrebbe piombare il Manchester City, pronto a mettere sul piatto la clamorosa cifra di 90 milioni di euro.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma: Conte dice sì | Raiola ‘regista’

Calciomercato Inter, assalto a Lukaku, Bastoni e Barella: i dettagli

Non solo Lukaku. Anche Alessandro Bastoni e Nicolò Barella hanno palesato un livello decisamente alto nelle ultime settimane. Il centrale mancino è entrato nel mirino del PSG: il club francese potrebbe mettere sul piatto addirittura 60 milioni per portarlo in Ligue 1. Si tratterebbe di una plusvalenza notevole per il club nerazzurro che ha valorizzato alla grande Bastoni nell’ultimo anno e mezzo.

Molto bene anche Barella che si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. L’ex Cagliari è nel mirino del Liverpool: Klopp lo segue fin da quando si era messo in grande evidenza in Sardegna e sarebbe disposto a mettere sul piatto 65 milioni di euro. Vedremo se queste offerte da 215 milioni totali verranno davvero recapitate all’Inter e quale sarà la decisione finale dei nerazzurri.