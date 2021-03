La Juventus è pronta a rinnovare il centrocampo della prossima stagione: Pirlo ha le idee chiare sui nomi, e valuta un possibile scambio con il Chelsea

La Juventus deve cambiare passo per tornare protagonista in campionato e non uscire anzitempo dalla Champions League. La squadra lavora senza sosta per raggiungere gli obiettivi stagionali, ma intanto in società si pensa al futuro. La dirigenza è pronta ad intervenire sul mercato in estate per ravvivare una rosa andata troppo spesso in difficoltà: gli sforzi si concentreranno soprattutto sul centrocampo, con un nome che stuzzica Pirlo.

Calciomercato Juventus, scambio di registi con il Chelsea

Le operazioni di calciomercato portate avanti dalla Juventus si sono sempre contraddistinte per la ricerca di profili italiani e giovani che possano poi essere funzionali anche al progetto Nazionale. In questo senso è da leggere l’interesse per Manuel Locatelli del Sassuolo, il quale però non è l’unico sulla lunga lista di Paratici. Un altro titolare azzurro che piace soprattutto a Pirlo è Jorginho, classe 1991 ed attualmente al Chelsea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri o Spalletti subito | Tifosi infuriati

Mister Pirlo vede la Juventus del futuro guidata in regia da Jorginho, protagonista di cinque gol ed un assist in questa stagione in Premier League. L’azzurro ha un contratto in scadenza nel 2023 e un valore di mercato attorno ai 40 milioni di Euro. L’avvento di Tuchel sulla panchina del Chelsea, però, potrebbe fungere da assist involontario per i bianconeri. L’allenatore stravede infatti per Rodrigo Bentancur, che voleva già ai tempi del Psg.

Calciomercato Juventus, sacrificio Bentancur

Da qui la suggestione di mercato: Juventus e Chelsea potrebbero intavolare una trattativa che preveda lo scambio dei due cartellini: Bentancur ha una valutazione di 50 milioni di Euro. I ‘Blues’ dovrebbero quindi mettere sul piatto Jorginho più un conguaglio economico di circa 10 milioni per portare a termine l’affare. L’uruguaiano – finito al centro delle critiche dopo l’errore in Champions League contro il Porto – ha un contratto in scadenza nel 2024 ed ha già fornito tre assist in campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, McKennie porta un altro talento | I dettagli

Mister Pirlo è pronto a sacrificare Bentancur per arrivare a Jorginho, regista polifunzionale e rigorista infallibile. L’idea di mercato potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane, ma molto dipenderà anche dal rendimento dell’uruguaiano, deciso a riconquistarsi la fiducia dell’ambiente bianconero dopo le ultime uscite sottotono.