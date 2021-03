Grazie a McKennie la Juventus potrebbe mettere le mani su un fantasista franco-marocchino ambito da diversi club europei e qualche anno fa obiettivo del Milan

Ieri poco dopo l’ora di pranzo la Juventus ha ufficializzato il riscatto di Weston McKennie: “Wes è una risorsa importantissima per mister Pirlo e ha già messo la sua firma con prestazioni e gol importanti – si legge sul comunicato del club bianconero – (…) È, inoltre, il più giovane centrocampista di questo campionato con almeno quattro reti all’attivo, nonché miglior marcatore americano nella storia della Serie A e, da quando gioca in Europa, questa con la Juventus è la stagione in cui conta già più partecipazioni a un gol in un singolo campionato: sei. Da oggi – conclude la nota ufficiale – è anche un giocatore della Juventus a titolo definitivo, con il club bianconero che ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del suo cartellino dallo Schalke 04“.

Calciomercato Juventus, da McKennie ad Harit: nuovo affare con lo Schalke 04

Il club bianconero ha versato nelle casse dei tedeschi la cifra concordata l’estate scorsa, vale a dire 18,5 milioni di euro. A questi vanno esclusi i bonus fino a un massimo di 7 milioni di euro che scatteranno al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi. La Juve ha esercitato l’opzione non ‘speculando’ sulla delicata, per non dire drammatica situazione finanziaria del club di Gelsenkirchen, peraltro molto vicino alla retrocessione in Bundesliga 2 considerato l’ultimo posto in classifica con soli 9 punti… Agnelli e soci potevano in sostanza aspettare qualche mese e prendersi lo statunitense a condizioni economiche ancor più favorevoli, invece ha rispettato gli accordi. Stando a indiscrezioni ‘maligne’, grazie a questo gesto nobile i bianconeri potrebbero aver messo le mani o quasi su un altro talento dello Schalke. Nello specifico si parla di ‘prelazione’ su Amine Harit, trequartista marocchino anni fa obiettivo del Milan.

AMINE HARIT

NATO IN FRANCIA IL 18/06/97

Stagione in corso: 1 GOL e 6 ASSIST

SCADENZA CONTRATTO GIUGNO 2024

Se dovesse sfruttare questa prelazione, la Juventus prenderebbe il 23enne (volendo già a giugno) con la medesima formula con cui fece suo McKennie, ovvero in prestito con diritto di riscatto fissato però non a 18,5 ma intorno ai 9 milioni di euro.

A.R.