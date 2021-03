Il Milan segue il profilo di Youssef En Nesyri per l’attacco: per il giocatore spunta un’altra importante pretendente

Nuovo stop per il Milan in campionato. Dopo la vittoria importantissima nel big match con la Roma per 2-1 all’Olimpico, sembrava che i rossoneri avessero ripreso la retta via. Continuano, invece, problemi per la squadra di Pioli, che ha regalato un’altra prestazione non all’altezza a San Siro contro l’Udinese. Il gruppo ha subito il gol di Becao al minuto 68 ed è riuscito ad agguantare un pareggio in extremis al 97′. Partita da rivedere per il ‘Diavolo’, che nel prossimo turno se la vedranno con il Verona, in un match assolutamente da non sottovalutare. Nel frattempo la società, preoccupata dalla situazione, continua a tenere d’occhio temi legati al calciomercato. Anche in questo ambito, però, potrebbero non arrivare buone notizie: un talento seguito da Maldini per il reparto offensivo (anche considerando il futuro incerto di Ibrahimovic) potrebbe finire in Bundesliga la prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, ‘assist’ di Guardiola | Sogno bomber per l’estate

Calciomercato Milan, occhio a En-Nesyri: c’è anche il Borussia Dortmund

Milan senz’altro deludente quello andato in scena ieri nel match serale contro l’Udinese. Dalla squadra ci si aspettava un’altra vittoria per confermare ciò che di buono i giocatori avevano saputo raccogliere nello scontro diretto con la Roma. Ma così non è stato e ora i rossoneri sono a quota 53 punti in classifica dopo 25 giornate di Serie A e potrebbe aumentare maggiormente la distanza dall’Inter, impegnato stasera contro il Parma. Il ritorno in Champions League dopo anni di assenza sembra, invece, sempre più probabile e la società è alla ricerca di eventuali occasioni per farsi trovare pronta in vista della prossima stagione.

In particolare, Maldini segue un profilo per l’attacco proveniente dalla Liga: si tratta di Youssef En-Nesyri, centravanti in forza al Siviglia che si sta mettendo in mostra a suon di gol in questa stagione. Ma se il Milan dovesse decidere di approfondire il discordo legato al cartellino di questo giocatore dovrà fare molta attenzione alla concorrenza più che rilevante.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, c’è l’offerta per l’erede di Donnarumma

Stando a quanto riferisce il sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, al marocchino starebbe pensando anche il Borussia Dortmund, che cerca possibili soluzioni per il reparto offensivo in vista della probabile partenza di Haaland a fine stagione. Oltre ai tedeschi, poi, ci sarebbe anche l’interesse del West Ham, che aveva già provato ad ottenere la firma dell’ex Leganes senza successo e sembra intenzionato a ritentare. Il 23enne ha realizzato 13 gol in campionato fino ad ora: numeri importanti che è possibile spingano la società spagnola ad accettare l’eventuale cessione al fine di aumentare il volume delle casse societarie. En-Nesyri, infatti, partirebbe per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Situazione da monitorare.