Calciomercato Milan, c’è l’offerta per l’erede di Donnarumma

Calciomercato Milan, assalto all’erede di Donnarumma: in caso di mancato rinnovo del portiere, offerta dei rossoneri per il sostituto

Rush finale della stagione decisivo, per tanti motivi, per il Milan. Rossoneri che in campo, nel girone di ritorno, dovranno legittimare quanto fatto finora. Corsa scudetto che si è fatta difficile, dopo i quattro punti nelle ultime quattro gare, ma bisogna tenere duro per blindare il piazzamento in Champions League. Fuori dal campo, bisognerà invece cercare di trattenere i principali giocatori per proseguire nel progetto di crescita. Numerose le situazioni contrattuali spinose, con ben tre giocatori in scadenza a giugno, tutti fondamentali. Dal rinnovo di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic passeranno molti dei destini del prossimo futuro dei rossoneri. Sul portiere, soprattutto, persiste una certa distanza con Raiola tra domanda e offerta e in particolare sulla durata del nuovo contratto. L’agente vorrebbe un prolungamento ‘light’, di un anno o al massimo due, la società vorrebbe provare a blindarlo per più tempo. Ecco perché l’addio è da prendere in considerazione come ipotesi concreta, sebbene da evitare.

Calciomercato Milan, Musso nel mirino per il dopo Donnarumma: soldi più contropartita, il giocatore offerto all’Udinese

In caso di addio di Donnarumma, il Milan vuole cautelarsi con Musso. Il portiere dell’Udinese, proprio ieri sera contro i rossoneri, ha confermato le sue doti e sta mettendo le mani, letteralmente, sul campionato dei friulani, dando una grossa mano a tenerli fuori dalla bagarre per non retrocedere. Per l’argentino, sarebbe già pronta una proposta piuttosto importante al club bianconero, per cercare di bruciare la concorrenza.

Sul tavolo, verrebbe messo il cartellino del giovane centrocampista Pobega, al momento in prestito allo Spezia e valutato intorno ai 14 milioni di euro, oltre a un conguaglio economico. Si attendono novità importanti nelle prossime settimane sul fronte delle negoziazioni per Donnarumma per capire cosa succederà. Il Chelsea e il Psg restano alla finestra per il portiere della Nazionale e sono pronte all’assalto.