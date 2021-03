Il Milan monitora la situazione di un importante profilo per l’attacco in sede di calciomercato: l’Arsenal pare abbia già il sostituto

Milan corsaro quello andato in scena nel match di ieri sera contro l’Udinese. Dopo la bella vittoria contro la Roma nello scontro diretto e il raggiungimento, seppur a fatica, degli ottavi di finale di Europa League, ci si aspettava nuovamente i 3 punti per confermare ciò la parziale ripresa dell’ultimo periodo. Ma così non è stato: la squadra di Pioli è andata in svantaggio al 68′ per via del gol di Becao ed è riuscita ad agguantare uno scialbo pareggio solo nei minuti finali della gara. La società, a maggior ragione vedendo questi risultati, continua a pensare anche al prossimo anno e non smette di seguire temi legati al calciomercato. I rossoneri studiano possibili colpi per l’attacco, soprattutto in vista del possibile addio di Ibrahimovic a fine stagione. L’occasione giusta potrebbe arrivare dalla Premier League.

Calciomercato Milan, occhi su Lacazette: l’Arsenal ha già il sostituto

Sempre più probabile il ritorno in Champions League del Milan nella prossima stagione. Anche per questo motivo, la società è sempre attiva sul calciomercato alla ricerca di rilevanti occasioni. In particolare, i rossoneri starebbero cercando un profilo per il reparto offensivo, considerando la possibile perdita di Ibrahimovic (in scadenza il prossimo giugno). La soluzione più idonea potrebbe arrivare dalla Premier League. Si tratta di Alexandre Lacazette, attaccante in forza all’Arsenal.

Il giocatore andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 e l’addio ai ‘Gunners’ pare sempre più probabile. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, gli inglesi, infatti, avrebbero già pronto il sostituto, individuato in Odsonne Edouard, centravanti che milita nelle fila del Celtic Galsgow, accostato anche alla Serie A. Il calciatore degli scozzesi ha fatto vedere cose molto importanti in due anni di impiego e per i ‘Cerchiati’ sarà molto difficile trattenerlo la prossima estate. Il termine del suo accordo, inoltre, coincide con quello dell’ex Lione.

Il Milan è possibile approfitti della situazione tentando l’affondo per Lacazette la prossima estate. Il francese 29enne ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma il fatto che l’Arsenal abbia già il ricambio in mano potrebbe facilitare ulteriormente l’eventuale trattativa.