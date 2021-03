Massimiliano Allegri potrebbe ritornare protagonista alla guida di un top club d’Europa: idea suggestiva con il big della Juventus

La voglia di tornare ad essere protagonista è davvero tanta per Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus non vede l’ora di accettare un progetto prestigioso alla guida di un top club d’Europa. Dopo l’avventura alla guida della compagine bianconera, l’allenatore livornese ha preferito prendersi un po’ di tempo dicendo addio al calcio. Ma ora è tornata la passione e così nelle ultime settimane Allegri è stato accostato con insistenza a diversi top club d’Europa.

Calciomercato, Allegri per il post Mourinho insieme al top della Juventus

Vista la situazione non eccezionale in casa Tottenham, il manager portoghese, Josè Mourinho, potrebbe lasciare la guida tecnica degli Spurs con Lloris pronto a trasferirsi anche al Paris Saint-Germain. Da primo in classifica alla possibile mancata qualificazione alla prossima Champions League con l’ottavo posto attuale in classifica. Inoltre, la compagine inglese è impegnata ancora in Europa League con Bale e compagni che proveranno ad arrivare fino alla finale per vincere un successo.

E così lo stesso Allegri potrebbe pensare al top player della Juventus, Wojciech Szczesny, che è da sempre il suo pupillo. Il club bianconero potrebbe pensare anche ad una plusvalenza per l’estremo difensore polacco, valutato così intorno ai 40 milioni di euro. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’andamento del possibile intreccio di calciomercato. La Juventus pensa al futuro anche tra i pali cercando un possibile sostituito dell’ex Arsenal e Roma, protagonista anche nell’ultima sfida di Serie A contro lo Spezia parando il rigore a Galabinov.

Un’idea suggestiva di calciomercato con il ritorno di Massimiliano Allegri al posto di Mourinho alla guida del Tottenham: incastri perfetti anche per quanto riguarda la porta del Tottenham.