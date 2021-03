Il calciatore di Serie A continua a deludere e potrebbe dire addio in estate: su di lui Juventus, Inter e Milan. Lotta con le big

Non è una stagione semplice per il Napoli, che non sta riuscendo ad esprimersi al meglio e sta collezionando fin troppi passi falsi. I partenopei sono attualmente in sesta posizione in classifica ma hanno un distacco di cinque punti dalla zona Champions League, che rappresenta comunque l’obiettivo primario. I ‘Partenopei’ hanno una gara in meno e pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi, ma bisogna comunque dare il massimo e ottenere tanti risultati importanti per risalire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione in regia | Scambio con il Chelsea

Ieri è arrivato un altro passo falso contro il Sassuolo in una gara dalle mille emozioni. Il Napoli era passato due volte in svantaggio prima di ribaltare la situazione in maniera quasi a sorpresa al 90′ con un rigore di Insigne. Nonostante il 2-3 a pochi minuti dal termine, però, la compagine allenata da Gennaro Gattuso si è fatta recuperare nuovamente con la rete di Caputo siglata al 95′ sempre dal dischetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Sarri o Spalletti subito | Tifosi infuriati con la società

Calciomercato, Manolas via dal Napoli: ci pensano Juventus, Inter e Milan ma non solo

Il pareggio di ieri ha confermato le difficoltà della compagine azzurra e di alcuni elementi in principale. Una delle delusioni di questo avvio è sicuramente Kostas Manolas, che dal suo addio alla Roma ad oggi non è riuscito a confermarsi un centrale affidabile e non sta rispettando le aspettative. Per questo motivo non è da escludere un addio nella prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, McKennie ‘porta’ un altro talento | I dettagli

Nonostante si tratti di un flop, il greco ha ancora mercato per via delle prestazioni importanti realizzate con la maglia della Roma. In Serie A infatti potrebbe essere un’idea per squadre come Inter, Milan e Juventus ma potrebbe esserci anche la concorrenza dall’estero. Possono provarci infatti sia il PSG che l’Everton di Carlo Ancelotti.

Il Napoli sarebbe disposto a cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro mentre il suo ingaggio sfiora i 4 milioni di euro all’anno, sicuramente alla portata di tutte le squadra sopracitate.