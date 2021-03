Un giocatore della Juventus è risultato positivo al Covid-19: lo ha annunciato il club bianconero sul proprio sito ufficiale

La Juventus annuncia sul proprio sito ufficiale la positività al Covid-19 di un giocatore della prima squadra: ecco l’annuncio del club: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico.

La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. Si attendono ulteriori notizie sul possibile contagio di altri giocatori o membri dello staff.