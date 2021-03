È arrivata la decisione del Giudice sportivo sulla partita prevista per martedì sera tra Lazio e Torino: la gara è sub iudice

La gara tra Lazio e Torino, prevista per martedì sera, non giocata perché i granata non si sono presentati all’Olimpico, è finita sub iudice. Questa la decisione del Giudice Sportivo della Lega Serie A.