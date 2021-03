L’Inter si gode il momento straordinario e intanto si interroga sul da farsi con il big: arriva la critica!

È un momento più che positivo quello che sta vivendo attualmente l’Inter, che dopo le difficoltà iniziali sta provando a rendere storica questa annata attraverso la conquista dello scudetto e in campionato la situazione è ottima. Con la vittoria ottenuta ieri contro il Parma per 1-2, infatti, i nerazzurri hanno sfruttato il passo falso del Milan e si sono portati a sei punti di vantaggio dalla seconda in classifica.

Ora dipende soltanto dalla compagine allenata da Antonio Conte, che ha nel suo destino le sorti di questo campionato. Mancano 13 giornate alla fine del campionato e bisogna continuare a ottenere risultati positivi e vittorie per non far avvicinare nuovamente le inseguitrici. Lunedì ci sarà l’importante sfida contro l’Atalanta che potrebbe dire già tanto sul finale di questa Serie A.

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua ad analizzare le prestazioni dei propri calciatori per capire cosa fare in futuro. Sotto i riflettori c’è sicuramente Christian Eriksen, che nelle ultime settimane sta conquistando la fiducia di tutti anche se ieri non ha brillato e per questo non sono mancate le polemiche.

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, infatti, Roberto Pruzzo ha criticato la prestazione del danese contro il Parma. Ecco le sue parole: “Ho visto giocare Eriksen ieri sera e mi è sembrato davvero un pesce fuor d’acqua. Non so nemmeno se ha sudato in campo… Poi l’Inter è nettamente più forte e ha vinto: le è bastato dare una ‘spallata’ a questo Parma che ha altri problemi”.

L’Inter dunque deve continuare a valutare Christian Eriksen per capire se è adatto allo stile di gioco di Antonio Conte e se continuare a puntare su di lui anche per le prossime stagioni.