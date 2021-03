La Juventus è pronta a gettarsi sulle occasioni di mercato in vista dell’estate: l’ultima suggestione arriva dalla Roma, con Raiola che offre il giocatore ai bianconeri

La Juventus si prepara a vivere un’estate da protagonista nel mercato. La società bianconera è pronta a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirlo con innesti mirati soprattutto in attacco, dove le rotazioni sono venute a mancare. L’allenatore ha dovuto sopperire all’assenza di Dybala puntando sui giovani, ma per la prossima stagione non si vogliono correre simili rischi.

Calciomercato Juventus, offerto l’attaccante della Roma

Le occasioni di mercato sono tante e una suggestione arriva direttamente dalla capitale. Henrikh Mkhitaryan è tra i giocatori che più ha colpito nella prima parte di stagione, ma sta vivendo a Roma un momento di calo. Protagonista di ben nove gol e nove assist in campionato, l’armeno non segna da cinque partite ed il suo rendimento è in calo. A gennaio è aumentata la concorrenza con il ritorno di El-Shaarawy e presto tornerà a disposizione anche Zaniolo.

Questi fattori potrebbero mettere in bilico la permanenza a Roma di Mkhitaryan che ha un contratto in scadenza a giugno e ancora non ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo. L’armeno si trova molto bene nella capitale e ha un ottimo feeling con Fonseca, ma la firma non arriva e il suo agente – Mino Raiola – lo avrebbe offerto (nuovamente) alla Juventus. La priorità – al momento – resta la permanenza in giallorosso, ma sullo sfondo potrebbe riaccendersi l’entusiasmo della ‘Vecchia Signora’, pronta a mettere le mani a costo zero su un campione affermato.