Rugani è tornata a fare bene al Cagliari, tanto che la Juventus sta pensando di inserirlo nella trattativa per arrivare a un altro difensore

Daniele Rugani, con la maglia del Cagliari, sta facendo vedere di che pasta è fatto. Anche ieri contro il Bologna, il difensore di proprietà della Juventus, ha segnato l’unico gol per i sardi, che hanno poi portato la partita a casa, nonostante il suo infortunio. Arrivato dal Rennes nel calciomercato di riparazione, il ventiseienne dovrebbe tornare a Torino dopo il 30 giugno. Ma la sua permanenza all’ombra della Mole potrebbe non durare molto. Infatti, il club di Andrea Agnelli sta pensando seriamente di inserirlo nella trattativa per poter arrivare a un big della Serie A. Milan e squadre di Premier League permettendo.

Calciomercato Juventus, Rugani per Milenkovic | L’idea per lo scambio

Se Rugani sembra abbia ritrovato lo spirito, la concentrazione e la grinta che l’avevano reso uno dei talentini migliori della Serie A, c’è un altro difensore del nostro massimo campionato per cui sono tante le squadre che farebbero follie. Stiamo parlando del centrale difensivo della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il serbo, classe ’97, è diventato una sicurezza per la retroguardia viola, in più, solo in questo campionato, ha messo segno due gol e un assist. Non male, insomma.

Numeri e prestazioni rendono il difensore centrale della Fiorentina uno dei nomi più invitanti del calciomercato. Tanto che anche la Juventus, oltre al Milan e ad alcune squadre di Premier League, una su tutte il Manchester United, stanno pensando di acquistarlo.

Il costo fissato dal club dell’italo americano Rocco Commisso si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel giugno del 2022 potrebbe abbassare non di poco le pretese della Fiorentina, arrivando a toccare i 25-30 milioni di euro. E qui, quindi, torna utile Rugani.

Il difensore di proprietà della Juventus tornerà in prestito dalla Sardegna a inizio luglio, e potrebbe essere un’ottima contropartita per arrivare a Milenkovic. Ma non basterebbe: valutato tra i 12 e i 13 milioni, servirebbero anche dei soldi. Non molti, in realtà. Da non sottovalutare, tra l’altro, che anche alla Fiorentina dispiacerebbe affatto l’arrivo di Rugani.