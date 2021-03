Calciomercato Juventus, scambio e plusvalenza | Addio Perin

La Juventus potrebbe mandare in porto uno scambio con la Lazio dicendo addio a Mattia Perin, attualmente al Genoa

La Juventus controlla tantissimi giocatori in giro per l’Italia. Alcuni sono in prestito secco, altri con diritto di riscatto. Uno di questi è Mattia Perin, attualmente al Genoa. Acquistato all’inizio e utilizzato come secondo portiere, chiuso da Buffon e Szczesny, ha deciso di ritornare a vestire la maglia rossoblu nel gennaio 2020, in prestito per un anno e mezzo. Ha dovuto prolungare il suo contratto con i bianconeri, ora in scadenza 2022. Ma probabilmente lascerà a titolo definitivo la Juve nel corso della prossima estate.

Mattia Perin è stato preso dal Genoa per fare il titolare: questa stagione ha disputato 22 partite e subito 28 gol, con 6 clean-sheet. Il suo rendimento, come quello di tutta la difesa rossoblu, è notevolmente migliorato dopo il ritorno di Ballardini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ribaltone: Allegri e il big della Juventus | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppia opzione per Kean | Spunta il super scambio

Juventus, Perin alla Lazio in uno scambio

Non sono ancora chiare le disponibilità economiche e le intenzioni di Preziosi per la prossima stagione. Quelle della Juventus sono quelle di rimettere in sesto il bilancio e l’eventuale scambio con la Lazio serve anche a questo. Perin, infatti, finirebbe nella squadra allenata da Simone Inzaghi, con Strakosha che farebbe il percorso inverso. Chiuso da Pepe Reina, il portiere albanese ha anche lui il contratto in scadenza l’anno prossimo.

Un colpo molto importante per la Juventus anche in ottica futura, visto che Strakosha è solo un classe ’95 e gioca da tanti anni in Serie A. Entrambi i club valutano i due portieri sui 20 milioni di euro. Il portiere della Lazio ha giocato solo 8 partite in questa stagione, subendo 14 gol con solo un clean-sheet all’attivo.