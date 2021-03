Il Milan ha già in mente chi sostituirà Zlatan Ibrahimovic: si tratta di Andrea Belotti, centravanti del Torino

Il Milan è alle prese con una buona stagione disputata fin qui. Chiaramente il brutto periodo ha complicato le cose nella lotta scudetto, visto che ora l’Inter è a +6 sui cugini rossoneri. L’obiettivo stagionale era comunque il ritorno in Champions League e finora le aspettative del club sono state rispettate. Tuttavia, oltre alle vicende del campo, Paolo Maldini deve anche pensare ai rinnovi. Oltre a Donnarumma e Calhanoglu, anche quello di Zlatan Ibrahimovic è a rischio. Lo svedese potrebbe dunque andar via a fine stagione, visto che le trattative con Mino Raiola non sono mai semplici da mandare avanti.

Milan, Belotti prima scelta per l’attacco

Per sostituire Zlatan Ibrahimovic, il Milan pare abbia già in mente il sostituto. Secondo quanto riferito da ‘PaoloBargiggia.it‘, si tratta di Andrea Belotti. Il centravanti del Torino ha il contratto in scadenza nel 2022 e non vuole rinnovare il contratto. Il club rossonero è da tempo interessato al giocatore, e vista l’imminente scadenza, intavolare una trattativa con Urbano Cairo potrebbe essere più semplice rispetto agli anni passati.

Maldini, oltre a Belotti per il dopo Ibrahimovic, valuta anche diversi profili giovani per mandare avanti il progetto di Elliott. Si tratta di Boulaye Dia, classe ’96 e in forza al Rennes, che Massara sta osservando con attenzione. Un altro giocatore è Brian Brobbey, classe 2002 gestito da Mino Raiola. Mandzukic ha deluso fino a questo momento e il Milan cerca altri rinforzi.