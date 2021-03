La Juventus non smette di lavorare sul futuro: può esserci l’addio del big, si pensa al sostituto dalla Serie A

È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi dopo diversi mesi e rischia seriamente di non riuscire a portare a casa il decimo scudetto consecutivo. I bianconeri infatti sono a ben dieci punti di distacco dall’Inter, che vuole fermare questa striscia vincente della ‘Vecchia Signora’ e non ha più intenzione di fermarsi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivelazione Paratici | Lazio sullo sfondo

La compagine allenata da Andrea Pirlo però deve ancora disputare il recupero con il Napoli, pertanto c’è una gara in sospeso che potrebbe leggermente ridurre il distacco con gli storici rivali. Una sola vittoria non basta, ma c’è bisogno di una serie importante di successi per provare a riaprire questa Serie A. Anche in Champions League c’è bisogno di una rimonta dopo la sconfitta rimediata contro il Porto per 2-1 nell’andata degli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Guardiola a caccia di rinforzi | Trema anche l’Inter!

Calciomercato Juventus, addio Dybala: per rimpiazzarlo si pensa a De Paul

Un momento difficile dunque per la Juventus, che rischia di perdere quasi tutto ma allo stesso tempo è ancora in corsa in ogni competizione, anche se servono diverse imprese. Intanto la società non smette di lavorare sul calciomercato e studia le possibili mosse da attuare per il futuro. Si discute molto anche della situazione di Paulo Dybala, che è al momento infortunato e fino a gennaio non aveva impressionato come nella stagione precedente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tre cessioni di lusso | La strategia di Paratici

Per la ‘Joya’ pesano probabilmente le tante discussioni relative al rinnovo. Dybala infatti ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e le discussioni su un eventuale prolungamento vanno avanti ormai da diversi mesi, ma non c’è ancora un accordo. A questo punto non è da escludere un addio in estate, e la Juventus starebbe cercando già delle alternative. Nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci Rodrigo De Paul dell’Udinese, per un’operazione che avrebbe Mino Raiola in regia. L’agente sembra aver preso la procura dell’argentino da poco anche se non ci sono annunci ufficiali.

De Paul non ha mai effettuato il salto in una big ma in queste stagioni ha dimostrato di avere qualità e di essere sicuramente un elemento affidabile da schierare.